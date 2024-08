Convención Nacional Demócrata 2024: Música de U2, Beyoncé y Canciones que Acompañan a Políticos

La música suele estar presente en prácticamente cada aspecto de la vida humana, y prueba de ello es lo que se ha vivido en la actual Convención Nacional Demócrata, en donde algunos de los oradores han entrado al ritmo de intérpretes como Beyoncé, U2 o Coldplay.

¿Por qué los políticos usan canciones para subir al escenario?

Esta situación no es nueva en la política estadounidense, pues desde hace varios años los oradores y candidatos de las convenciones Demócrata y Republicana han subido al estrado acompañados por música, como si se tratara de una entrada triunfal, al estilo de boxeadores o luchadores.

La razón por la que los políticos usan cierta canción tiene que ver incluso con una relación personal del político con la banda o intérprete en cuestión, mostrando el respaldo del famoso por el candidato. Por ejemplo, en 2000 y 2004, el expresidente George W. Bush, entonces candidato republicano, usó múltiples canciones del grupo sureño Lynyrd Skynyrd para subir al escenario, e incluso la banda tuvo presentaciones en las convenciones republicanas de aquella época.

En 2008, cuando Barack Obama era el candidato demócrata a la presidencia, utilizó la canción City of Blinding Lights, de U2, para salir en cada mitin, además de que dicha pieza formó parte del soundtrack en sus spots publicitarios de campaña.

La relación con U2 llegó a tal grado, que la banda irlandesa se presentó en la toma de posesión del demócrata, y como era de esperarse, City of Blinding Lights formó parte del repertorio.

En el proceso electoral de 2020, el actual mandatario, Joe Biden, utilizó la canción You Get What You Give, de New Radicals, como su tema de campaña. La razón de esta elección fue porque la canción era la favorita del hijo fallecido del hoy presidente, Beau Biden. La canción trascendió de tal forma, que la agrupación decidió reunirse tras varios años separados e interpretar este tema en la toma de posesión de Biden.

En el actual proceso electoral, Kamala Harris ha utilizado la canción Freedom, de Beyoncé, como el tema central de su campaña.

La playlist de la Convención Nacional Demócrata 2024:

Estas son algunas de las canciones que han utilizado los oradores para salir a dar sus discursos en la Convención Nacional Demócrata 2024:

Kamala Harris (candidata demócrata a la presidencia): Freedom, de Beyoncé

(candidata demócrata a la presidencia): Freedom, de Beyoncé Hillary Clinton (candidata a la presidencia en 2016): Brave, de Sara Bareilles

(candidata a la presidencia en 2016): Brave, de Sara Bareilles Ashley Biden (hija de Joe Biden): A Sky Full of Stars, de Coldplay

(hija de Joe Biden): A Sky Full of Stars, de Coldplay Chuck Schumer (líder demócrata en el Senado): Uptown Funk, de Bruno Mars y Mark Ronson

(líder demócrata en el Senado): Uptown Funk, de Bruno Mars y Mark Ronson Doug Emhoff (esposo de Kamala Harris): You Get What You Give, de New Radicals

(esposo de Kamala Harris): You Get What You Give, de New Radicals Barack Obama (expresidente de Estados Unidos): City of Blinding Lights, de U2

Músicos niegan a políticos usar su música

Por otra parte, también hay músicos que prefieren que sus piezas no sean utilizadas en eventos políticos.

Alguien que suele recibir muchas negativas de este tipo es el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, quien ha recibido la negativa de Céline Dion o los herederos de la fallecida Sinéad O'Connor para el uso de sus canciones en mítines políticos.

