Corte de EUA Falla a Favor de México contra Fabricantes de Armas

Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló este lunes a favor de México en la demanda que presentó contra fabricantes y distribuidoras de armas.

La autoridad estadounidense ordenó revisar a fondo la demanda que presentó México. La canciller Alicia Bárcena celebró el veredicto en su cuenta de X.

"La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México en su demanda contra empresas fabricantes de armas. El asunto regresa a primera instancia para la revisión del fondo del asunto", escribió la canciller en X (antes Twitter).

El 10 de octubre de 2022, el gobierno de México presentó una demanda en contra de tiendas de armas de fuego de Tucson, Arizona, que, de acuerdo con un rastreo de las autoridades mexicanas, estarían suministrando habitualmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México.

Las tiendas demandadas son: 1. Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); 2. SNG Tactical, LLC (Tucson); 3. Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); 4. Ammo A-Z, LLC (Phoenix); 5. Sprague's Sports, INC. (Yuma).

La primera demanda se presentó en Boston en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses.

Aunque la querella ha sufrido algunos reveses en los tribunales, Bárcena aseguró en la tarde de este lunes que obtuvieron un fallo favorable.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo en rueda de prensa el lunes que hay un "intercambio constante" de información entre ambos países, y que en cuanto se sepan más datos del caso se darán a conocer.

"Estamos bien enfocados en parar el flujo (de armas) lo mejor que podemos", afirmó.

Reducir la circulación de armas de Estados Unidos hacia México "es una prioridad del presidente (Joe) Biden", prosiguió el embajador. "Sabemos que el 70 por ciento de las armas que causan violencia aquí en México vienen de Estados Unidos".

El gobierno mexicano ha acusado en varias ocasiones que el tráfico de armas desde Estados Unidos es una de las razones de la violencia ligada al crimen organizado en el país.

Cada año se trafican a México desde Estados Unidos más de medio millón de armas, según datos oficiales.

