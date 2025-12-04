¿Cuál Fue el Error en el Cargo de Pete Hegseth, Secretario de Guerra del Pentágono? Esto Pasó

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien es señalado por investigaciones sobre presuntas acciones ilegales en operaciones militares, durante una conferencia en la Casa Blanca su cartel del cargo tuvo un error ortográfico.

En el cártel donde se identificaba durante su discurso público se podía leer ssecretary of war, por medio de redes fue evidenciado el error. Pete está envuelto en señalamientos por operaciones militares, de acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, durante un ataque registrado en septiembre contra supuestas embarcaciones ligadas al narcotráfico se habría ejecutado un segundo bombardeo para eliminar sobrevivientes, lo que podría encuadrar como crimen de guerra.

Video: Trump Amenaza: "Cualquiera Que Venda Drogas a Nuestro País Es Susceptible de Ser Blanco de Un Ataque"

Nota relacionada: Trump Dice Cuándo Puede Designar a Nuevo Presidente de la Fed.

Hegseth defiende estrategia militar

En la reunión de gabinete con el presidente Donald Trump del pasado 2 de diciembre, Hegseth afirmó que Estados Unidos apenas ha comenzado con el ataque a embarcaciones utilizadas por grupos ligados al narcotráfico, señaló a las organizaciones como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles como objetivos estratégicos.

Trump aseguró que el flujo de drogas por mar se ha reducido en un 91%, mientras el Pentágono reporta 21 ataques a embarcaciones sospechosas que han dejado al menos 82 muertos. Sin embargo, la pausa en los operativos recientes, atribuida a la dificultad de localizar objetivos, ha encendido aún más el debate sobre el método, transparencia y legalidad de dichas acciones.

Historias recomendadas:

FBPT