Hombre Despierta del Coma Antes de Morir para Decir que su Novia Causó su Accidente

Daniel Waterman, de 22 años, ha conmocionado a los estadounidenses. El joven murió a principios de octubre de 2025 a causa de las lesiones por el accidente automovilístico que sufrió; a pesar de su gravedad, despertó del coma para dar un giro inesperado a su caso. Logró revelar a la policía que su novia había causado intencionalmente el accidente vehicular.

Según el relato de Daniel Waterman, que proporcionó a las autoridades, él viajaba como pasajero en el auto que conducía su novia, Leigha Mumby, de 24 años, por una autopista interestatal en el condado de Flagler, Florida, durante el fin de semana del Super Bowl en febrero.

La madre de Waterman explicó que él estuvo en coma un largo tiempo antes de despertar y recuperarse lo suficiente como para contar a los investigadores lo sucedido antes del accidente.

Así despertó del coma para delatar a su novia

Los oficiales dieron a conocer que Waterman les habló desde su cama de hospital cuando despertó del coma, donde afirmó que Mumby provocó el accidente intencionalmente después de que supuestamente le dijera:

No me importa lo que pase. Recibirás tu merecido

El joven se fracturó el cuello, la espalda, la clavícula en tres partes, se dislocó ambas caderas, se fracturó la pierna y el tobillo.

Novia de Daniel Waterman fue arrestada

Leigha Mumby fue detenida y se declaró inocente de los cargos. Luego de la muerte de Waterman, las autoridades elevaron los cargos contra Mumby a homicidio vehicular.

Liberan a novia tras pagar fianza de 150 mil dólares

La novia fue ingresada a la cárcel del condado de Flagler, pero fue puesta en libertad tras pagar una fianza de 150 mil dólares.

Además, se confirmó que Mumby estaba embarazada del hijo de Waterman en el momento del accidente.

Una campaña de GoFundMe creada por el joven accidentado indicaba que estaba muy ilusionado con la idea de ser papá.

"Daniel estaba muy emocionado por ser padre de una niña", decía la campaña. "Lo único que deseaba era volver a casa con ella y con la familia que tanto lo quería. No pasaba un solo día sin que expresara su deseo de regresar a casa”.

