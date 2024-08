Denuncia contra Trump: Músico Francés lo Acusa por Usar Sin Permiso ‘Himno LGBTIQ+’

El músico francés Yoann Lemoine, mejor conocido por su nombre artístico Woodkid, denunció públicamente que el expresidente estadounidense y actual candidato republicano Donald Trump de utiliza su mayor éxito, la canción Run Boy Run, sin permiso en un video de su campaña para volver a la Casa Blanca.

Mediante sus redes sociales, el también diseñador gráfico y realizador aseguró que nunca dio permiso a Trump de usar el tema, que considera un himno LGBTIQ+.

En el mismo mensaje, Woodkid pidió a su productora Universal que reaccione para evitar ese uso y para que no sea "cómplice".

Once again, I never gave permission for the use of my music on that @realDonaldTrump film.

Run Boy Run is a LGBT+ anthem wrote by me, a proud LGBT+ musician. How ironic.

Please react and don’t be complicit @UMusicFrance