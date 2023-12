Detienen a Exdiplomático de EUA Manuel Rocha por Presunto Espionaje para Cuba

El colombiano Víctor Manuel Rocha, un exdiplomático estadounidense en varios países de Latinoamérica, fue arrestado en Estados Unidos de América (EUA) y será juzgado en una corte de Miami en un caso de espionaje para el Gobierno de Cuba, informó este lunes la Fiscalía.

Rocha, de 73 años, está acusado de "cometer múltiples crímenes federales al actuar secretamente durante décadas como agente del Gobierno de la República de Cuba", detalló el Gobierno estadounidense en un comunicado.

