Donald Trump Amenaza con Retirarse del Primer Debate con Kamala Harris

Donald Trump, candidato republicado a la Presidencia de Estados Unidos, puso en duda su participación en el primer debate con Kamala Harris, aspirante demócrata, que se tiene programado para el 10 de septiembre de 2024.

Este lunes, 26 de agosto de 2024, los equipos de campaña de Trump y Harris se enfrentaron por el debate presidencial; el equipo de la vicepresidenta busca volver a los micrófonos abiertos, mientras que su rival republicano amenazó con retirarse por completo al sugerir que la cadena ABC, previamente acordada, estaba sesgada.

El domingo, Trump acusó a la cadena ABC de parcialidad y escribió en su red social: "Me pregunto, ¿por qué haría el debate contra Kamala Harris en esa cadena?".

Micrófonos, causa de la polémica rumbo al primer debate

En un comunicado, el equipo de campaña de Kamala Harris afirmó este lunes que las discrepancias con los asesores del candidato republicano se deben a la gestión de los micrófonos.

"Creemos que los micrófonos de ambos candidatos deberían estar abiertos durante todo el debate. Estimamos que los asesores de Trump prefieren el micrófono silenciado porque no creen que su candidato pueda actuar (de forma) presidencial durante 90 minutos", declaró Brian Fallon, uno de los asesores de Harris.

Harris "está preparada para hacer frente a las constantes mentiras e interrupciones de Trump en tiempo real. Trump debería dejar de esconderse detrás del botón de silencio", señaló Fallon.

Trump contradice a su equipo sobre micrófonos

Mientras que Jason Miller, asesor principal del equipo de campaña de Trump, mencionó, en un comunicado, que ya habían acordado los mismos términos que en el debate con Joe Biden de junio, en CNN, en el que se silenciaron los micrófonos, y añadió: "Dijimos que no habría cambios en las reglas acordadas".

Pero Trump dijo a los periodistas que prefería que su micrófono siguiera encendido, añadiendo que no le gustó que lo silenciaran la última vez y que no se estaba preparando mucho para el cara a cara contra su nueva rival.

No me importa. Preferiría tenerlo, probablemente, encendido. Pero el acuerdo era que sería igual que la última vez.

Trump subrayó que no va a "dedicarle mucho tiempo. Creo que toda mi vida me he preparado para un ".

No puedes meterte en la cabeza 30 años de conocimientos en una semana. Así que, ya sabes, hay un poco de preparación para el debate, pero siempre lo he hecho más o menos de la misma manera.

Harris prefiere micrófonos prendidos

Durante el debate del 27 de junio de 2024, en CNN, entre Donald Trump y Joe Biden, quien en ese momento se perfilaba como candidato del Partido Demócrata, se apagó el micrófono de cada candidato cuando no le correspondía hablar, a petición del presidente de Estados Unidos.

Pero, según el sitio web Politico, Kamala Harris prefiere que los micrófonos estén abiertos todo el tiempo, como suele ser el caso en los debates presidenciales, porque su rival tiene tendencia a las invectivas y las interrupciones inoportunas.

Kamala Harris cuenta con una ligera ventaja en los sondeos pero debe mantener su impulso y ampliar distancias con Donald Trump antes de las elecciones de noviembre de 2024.

