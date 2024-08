Donald Trump Propone 3 Debates con Kamala Harris

Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, propuso hoy, 8 de agosto de 2024, tener tres debates con Kamala Harris, vicepresidenta y aspirante demócrata.

En una conferencia de prensa realizada en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el expresidente de Estados Unidos detalló que los debates serán televisados y se realizarán los días 4, 10 y 25 de septiembre de 2024, por las cadenas FOX, NBC y ABC, respectivamente.

Tras la propuesta de Trump, la cadena de televisión estadounidense ABC confirmó en sus redes sociales que televisará un debate entre Trump y Harris, el 10 de septiembre de 2024.

ABC News will host qualifying presidential candidates to debate on September 10 on @ABC.



Vice President Harris and former President Trump have both confirmed they will attend the ABC debate. https://t.co/DEBOGC2ovO pic.twitter.com/t0KAWpcYOY