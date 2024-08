El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, tachó de comunistas a la vicepresidenta Kamala Harris y al gobernador de Minnesota, Tim Walz, quienes representan la fórmula demócrata rumbo a las elecciones del próximo mes de noviembre en dicho país.

Además, el expresidente estadounidense expuso que pronto debatiría con Kamala Harris, a pesar de que había dicho lo contrario previamente.

Hoy, 7 de agosto de 2024, Trump expuso en entrevista con Fox News que la fórmula demócrata comparte las ideas del senador Bernie Sanders, uno de los más progresistas del Congreso de EUA.

Trump también declaró que “no podría estar más emocionado" de que Kamala Harris hiciera esa "impactante elección", respecto a Tim Walz, pues señaló que se trata de una persona bastante liberal, "probablemente" más que Sanders.

Esta candidatura quiere que este país se vuelva comunista de inmediato, si no antes. No queremos seguridad. No queremos nada. Él está muy a favor de los transexuales.