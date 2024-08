Kamala Harris Confirma a Tim Walz como Compañero de Fórmula y Candidato a Vicepresidente de EUA

Kamala Harris, candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos de América (EUA), anunció oficialmente a Tim Walz como su compañero de fórmula y candidato a vicepresidente, luego de que la mañana de hoy, 6 de agosto de 2024, varios medios estadounidenses dieron a conocer que el gobernador de Minnesota sería el elegido por Harris.

En un mensaje publicado en X, Harris mencionó que "es fantástico" tener a Tim Walz, gobernador de Minnesota, en su equipo de trabajo.

La vicepresidenta de Estados Unidos señaló que “como gobernador, coach, maestro y veterano, ha trabajado para familias trabajadoras como la suya”.

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate. As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his. It's great to have him on the team. Now let’s get to work. Join us: https://t.co/W4AE2WlMTj

"Una de las cosas que me llamaron la atención de Tim es cómo sus convicciones para defender a la clase media son algo profundo para él. Son algo personal", añadió Harris tras hacer público el esperado anuncio de su vicepresidente.

Harris recordó que Walz perdió a su padre a los 19 años y su familia dependió de las ayudas de la Seguridad Social para llegar a fin de mes y que ha servido en la Guardia Nacional durante 24 años y es uno de los beneficiaros del llamado GI Bill, que ha permitido a generaciones de personas de clase media acceder a educación superior accesible.

La candidata demócrata destacó que ha trabajado con legisladores republicanos para aprobar inversiones en infraestructuras, ha recortado impuestos para "familias trabajadoras" e hizo que Minnesota fuera el primer estado del país que tomó medidas para blindar el derecho al aborto después de que en 2022 el Tribunal Supremo tumbara Roe v. Wade, que protegía el derecho a la interrupción del embarazo a nivel federal.

Tras el anuncio de la vicepresidenta de Estados Unidos, Tim Walz afirmó en sus redes sociales que es un honor unirse a Kamala Harris en la campaña.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.



I’m all in.



Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.



So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM