Donald Trump Indulta a Fundador de Binance, Plataforma de Criptomonedas, Condenado por Fraude

Donald Trump ha indultado a Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas Binance. El empresario chino fue condenado a cuatro meses de prisión por lavado de dinero.

Indultan a Changpeng Zhao, encontrado culpable por lavado de dinero

Changpeng Zhao es un empresario chino nacionalizado canadiense que hizo su fortuna a través de las criptomonedas. Egresado de la Universidad McGill en ciencias computacionales, el empresario de 48 años comenzó a trabajar en plataformas de criptomonedas desde 2013.

La mayor parte de su fortuna la amasó en Binance, una plataforma de criptomonedas fundada en 2017. El gobierno de Joe Biden llevó a juicio a Zhao tras descubrir que se lavaba dinero en la plataforma y que había un manejo irresponsable de fondos.

A finales de 2023, Zhao se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y fue sentenciado a cuatro meses de prisión. En su momento, especialistas señalaron que la condena fue una advertencia para las plataformas de criptomonedas, especialmente tras el desfalco y la pérdida de fondos que representó la caída de FTX.

En cambio, Binance no perdió los fondos de sus clientes y Zhao conserva aún su fortuna personal. Forbes le ubica entre las 20 personas más ricas del mundo, con una fortuna de 90 mil millones de dólares.

Donald Trump acusa guerra innecesaria contra las criptomonedas por parte de Biden

Changpeng Zhao cumplió la condena de cuatro meses de prisión en 2024. El indulto de Donald Trump borra los antecedentes penales de Zhao y allana el camino para que Binance vuelva a operar en Estados Unidos.

La Casa Blanca señaló en un comunicado que Joe Biden lanzó “una guerra innecesaria” contra la industria de las criptomonedas. Cabe señalar que Donald Trump se convirtió en un defensor de las criptomonedas durante su campaña; la industria, por su parte, aportó más de 100 millones de dólares a su campaña de reelección.

