Trump Advierte a Israel que perderá el apoyo de EUA si se Anexiona Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia al gobierno israelí al afirmar que perdería el apoyo de su país si decide anexionar Cisjordania, una medida que, según él, no sucederá bajo su promesa a los países árabes.

En una entrevista con la revista Time, que fue compartida hoy, 23 de agosto de 2025, Trump reiteró que esto no pasará, subrayó que dio su palabra a varias naciones árabes de que no permitiría una anexión de los territorios ocupados. La declaración se produce un día después de que el Parlamento israelí aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca formalizar la anexión de Cisjordania, una región que ha sido foco de tensiones históricas entre israelíes y palestinos.

Recordó que su administración había trabajado en acuerdos de normalización entre Israel y otros países árabes, conocidos como los Acuerdos de Abraham, y aseguró que permitir la anexión rompería la confianza alcanzada en esa etapa diplomática.

Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera. Tenían un problema con Gaza y un problema con Irán. Ahora ya no tienen esos dos problemas.

Por su parte, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, criticó la votación del Parlamento Israelí, al calificarla como "un insulto" en contra de las políticas del gobierno de Donald Trump.

