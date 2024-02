Donald Trump Pide el Voto Negro Apelando a Sus Procesos Judiciales en Estados Unidos

El precandidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump, pidió este viernes el voto de la comunidad negra tras recordar la fotografía policial que le hicieron tras ficharle, y los procesos judiciales que tiene abiertos, porque "lo que me pasa a mí, les pasa a ellos".

Me han imputado por nada, por algo que no es nada. Lo hacen para interferir en las elecciones. Me han imputado una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez y mucha gente dice que por eso le gusto a los negros, porque han sido dolorosamente discriminados. Ven cómo me discriminan, argumentó durante un acto en Columbia, Carolina del Sur, según recoge la cadena CNN.