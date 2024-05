'Listos para la Pelea': Trump y Biden Tendrán Dos Debates por Presidencia de EUA 2024

El candidato republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó el reto del presidente demócrata Joe Biden para realizar dos debates antes de las elecciones de noviembre de 2024, en las que buscan regresar a la Casa Blanca.

"Estoy listo y con ganas", escribió Trump en su red Truth Social. "Vamos, listos para la pelea", añadió.

Y es que, según medios locales, el presidente Joe Biden propuso dos debates televisados con Donald Trump, sin público, en lugar de los tres debates con público que ocurren en elecciones presidenciales.

"Dame un gusto, amigo. Estoy listo para hacerlo incluso dos veces", dijo Biden en un video publicado en X. "Fijemos las fechas, Donald. He oído que tienes libre los miércoles", añadió con un dejo de ironía, al hacer referencia a los días que toma una pausa el tribunal de Nueva York en el que el exmandatario es juzgado desde hace un mes.

I’ve received and accepted an invitation from @CNN for a debate on June 27th. Over to you, Donald. As you said: anywhere, any time, any place.