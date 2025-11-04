Elecciones en Nueva York: ¿Quiénes Son los Candidatos para Gobernar la Ciudad Más Grande de EUA?

Este martes 4 de noviembre se realizan las elecciones locales en Nueva York. Zohran Mamdani y Andrew Cuomo se enfrentan por la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Se trata de las elecciones locales con mayor participación en Nueva York desde 2001.

con mayor participación en desde 2001. Más de 1.45 millones de personas habían votado antes de las 3 de la tarde.

Donald Trump dio su apoyo público a Andrew Cuomo y amenazó con recortar fondos si gana Zohran Mamdani.

Noticia relacionada: Trump se Lanza contra Mamdani, Aspirante a Alcalde de NY, y lo Llama "Lunático Comunista"

¿Quiénes son los candidatos a las elecciones para alcalde en Nueva York?

Las elecciones del 4 de noviembre han sido calificadas por múltiples expertos como un “juicio anticipado” a la actual administración de Donald Trump. Entre las votaciones más importantes que se realizarán en esta fecha está la elección del nuevo alcalde de Nueva York.

La elección ha estado marcada por la notable ausencia del Partido Republicano. En cambio, los dos principales candidatos pertenecen al partido Demócrata. Por un lado, como candidato oficial del Partido Demócrata, está Zohran Mamdani, y por el otro, Andrew Cuomo, que se presentó como independiente después de perder las primarias de su partido.

Zohran Mamdani , demócrata : Se considera a sí mismo socialista, es musulmán y ha llamado la atención con propuestas como control de rentas y transporte gratuito.

, : Se considera a sí mismo socialista, es musulmán y ha llamado la atención con propuestas como control de rentas y transporte gratuito. Andrew Cuomo, independiente : El exgobernador de Nueva York se presentó a las primarias del partido Demócrata, donde perdió ante Mamdani. Actualmente se presenta como candidato independiente.

: El exgobernador de Nueva York se presentó a las primarias del partido Demócrata, donde perdió ante Mamdani. Actualmente se presenta como candidato independiente. Curtis Sliwa, republicano: Quien fuera candidato en 2021, fue elegido después de que no se realizaran elecciones primarias en el partido republicano. Fundó la organización Guardian Angels, que se distingue por sus boinas rojas.

Video: Elecciones en EUA: ¿Qué se Votará en el Llamado ‘Juicio Anticipado del Gobierno de Trump’?

El fenómeno Zohran Mamdani que ha cautivado a Nueva York

En medio de un tenso ambiente político para los Estados Unidos, Zohran Mamdani se ha convertido en una figura central del Partido Demócrata. Nacido el 18 de octubre de 1991, en Uganda, Zohran Mamdani es hijo de un académico y de una cineasta. Se identifica como socialista y practica el Islam, en su variante chiita.

Antes de dedicarse a la política, tuvo un paso por la música. Desarrolló su carrera como rapero tras graduarse de Artes en el Bowdoin College. En 2020 ingresó en la Asamblea Estatal de Nueva York, donde ganó popularidad por sus posturas de izquierda.

Zohran Mamdani acude a votar en compañía de su esposa Rama Duwaji. Foto: Reuters

Zohran Mamdani se distinguió durante la campaña por la alcaldía por sus propuestas para congelar los precios de la vivienda, volver gratuito el transporte público y defender los derechos de la comunidad LGBT.

Sus posiciones han encontrado resistencia incluso al interior del propio Partido Demócrata, donde ha recibido críticas por parte de elementos centristas. No obstante, su popularidad entre las minorías y los jóvenes le ha convertido en una carta fuerte dentro del partido.

Historias recomendadas: