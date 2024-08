Empujan a Dos Turistas Mexicanas a Vías del Metro de Nueva York

El viaje a Nueva York para dos turistas mexicanas pudo terminar en tragedia luego de que una mujer afroamericana, identificada como Ebony Butts, las arrojara a las vías de una estación del metro de esa ciudad.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Nueva York, los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, en la estación Delancey Street/Essex Street, cuando una mujer vio a las jóvenes mexicanas de 20 y 27 años, se acercó a ellas y las empujó a la zona de vías.

Para buena fortuna de las turistas, un usuario de la línea del metro observó lo ocurrido y de inmediato corrió al auxilio de las mujeres.

#Developing: Police say two women are recovering after being pushed onto the subway tracks overnight in Manhattan. https://t.co/12TzF47Iu0 pic.twitter.com/gCmezPTGal