Meteoro Cruza Nueva York y Pasa por la Estatua de la Libertad, Confirma la NASA

La NASA informó hoy, 17 de julio de 2024, que un meteoro surcó el horizonte de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, antes de desintegrarse sobre Nueva Jersey.

Según la NASA, la bola de fuego avistada por numerosas personas la mañana del martes 16 de julio en Nueva York era un meteoro que pasó a unos 61,000 kilómetros por hora, en dirección hacia Nueva Jersey.

Medios locales informaron ayer del avistamiento de una bola de fuego, estallidos y temblores entre las 10:00 hora local y el mediodía.

William Cooke, director de la Oficina de Ambientes de Meteoroides de la NASA, dijo que el meteoro fue visto por primera vez el martes a una altitud de 82 kilómetros sobre Manhattan, alrededor de las 11:17 de la mañana.

El meteoro pasó sobre la parte sur de Newark, Nueva Jersey, antes de desintegrarse a 50 kilómetros sobre el poblado de Mountainside, afirmó.

