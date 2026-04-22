EUA Frena Envío de Arsenal con Lanzacohetes Antitanque para Cárteles de México

El servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dio a conocer este miércoles 22 de abril de 2026 que oficiales descubrieron un arsenal con rifles, incluyendo un RPG (lanzacohetes antitanque), que estaban siendo contrabandeados hacia México.

Video relacionado: Crecen Decomisos de Armas en Frontera Norte: Reforzarán Inspección con Unidades Caninas y Rayos X

Our CBP Officers discovered all of these weapons (including an RPG!) that were being smuggled into Mexico.



A combination of inspection experience and technology prevented these weapons from falling into the hands of the cartels.



Read more: https://t.co/ImfnEwAmo5 pic.twitter.com/Pa0rswB7R4 — CBP (@CBP) April 22, 2026

Las autoridades estadounidenses destacaron que la incautación se debió a “una combinación de experiencia en inspección y tecnología que impidió que estas armas cayeran en manos de los cárteles”.

Así descubrieron arsenal en EUA que iba para México

Los agentes fronterizos descubrieron un lanzacohetes RPG y un arsenal de rifles ocultos en un vehículo con destino a México.

"La CBP evitó que estas peligrosas armas causaran estragos entre la población mexicana", añadió el funcionario. Las autoridades de aquel país no especificaron si el contenido del vehículo está vinculado a algún cártel en particular.

La conductora, una mujer, está siendo acusada de contrabando de mercancías desde Estados Unidos, un delito que podría conllevar una pena de hasta 10 años de prisión.

Según la CBP, la acompañaban tres menores que fueron entregados a la custodia de un familiar.

Funcionarios encargados de las detenciones en este caso indicaron que el arsenal incautado refleja el nivel de armamento disponible para los cárteles de la droga, en consonancia con las designaciones terroristas del gobierno.

Lista de armas confiscadas

KEEPING OUR HOMELAND SAFE.



On Sunday, @CBP officers at the Area Port of Nogales seized dozens of weapons from a car attempting to cross the border — including a ROCKET-PROPELLED GRENADE.



The other weapons included four rifles, an AK-style pistol, 16 AK rifles, 24 rifle… — Homeland Security (@DHSgov) April 22, 2026

El domingo pasado, los oficiales de CBP en el Puerto de Área de Nogales incautaron docenas de armas de un automóvil que intentaba cruzar la frontera, incluyendo:

Una granada de propulsión por cohete.

Cuatro rifles

Una pistola estilo AK

16 rifles AK

24 cargadores de rifle

16 culatas de rifle

20 empuñaduras de pistola y otras piezas de armas

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

