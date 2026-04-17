Detienen a 12 Hombres con Armas, Fusiles y Municiones en Hotel de Rosario en Sinaloa

Elementos del Grupo Interinstitucional logró la captura de 12 hombres, entre ellos tres menores de edad, que estaban fuertemente armados en varios cuartos de un hotel en el municipio de Rosario en Sinaloa.

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Los hechos ocurrieron en el sur de Sinaloa, cuando elementos del Grupo Institucional realizaba un recorrido por la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando en cierto momento notaron que de una camioneta descendió un hombre armado, hecho que llamó la atención de los uniformados.

Ante ello, el hombre armado al ver a los elementos de seguridad, de inmediato corrió hacia el hotel, donde trató de refugiarse, pero los agentes inspeccionaron el cuarto donde había entrado el hombre, encontrando dos personas más con armas.

Esto de inmediato provocó que los elementos de seguridad pidieran refuerzos de sus compañeros, llegando a la zona elementos de varias corporaciones, quienes aprovecharon para realizar una inspección en otros cuartos del hotel, donde también encontraron a más personas armadas, logrando así la detención de 12 sujetos.

Todos los detenidos, entre los que se encontraban tres menores de edad, fueron puestos en una sola fila al exterior del hotel, mientras que el resto de los elementos de seguridad realizaban una inspección a fondo en el hotel, el cual ya se encontraba acordonado.

Hombres detenidos traían un armamento escondido en los cuartos

Ante ello, las autoridades informaron que lo asegurado corresponde a un arsenal donde había una ametralladora, 11 fusiles, entre ellos M4 y AK-47, además de dos armas cortas. De igual manera, fueron decomisados decenas de cargadores, más de mil 300 cartuchos útiles, chalecos tácticos, placas balísticas y dos vehículos.

Asimismo, se destacó que los detenidos junto con el armamento y demás evidencias, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, la cual será la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

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