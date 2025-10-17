Exasesor de Trump en Seguridad se Entrega a las Autoridades: ¿De Qué Acusan a John Bolton?

John Bolton, el halcón de la seguridad nacional y exasesor del presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, que se ha convertido en uno de los mayores críticos del mandatario republicano, se entregó este viernes, 17 de octubre de 2025.

Bolton, que fue acusado el jueves, es el tercero de los críticos prominentes de Trump que se enfrenta a un proceso judicial en las últimas semanas, a medida que el mandatario prescinde de normas de décadas diseñadas para aislar a las fuerzas de seguridad federales de las presiones políticas.

A su llegada al juzgado de Greenbelt (Maryland) para entregarse, Bolton no dio declaraciones. Se espera que comparezca ante el tribunal a lo largo del día.

Bolton y su equipo fueron vistos entrando en la oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para entregarse.

¿De qué acusan a John Bolton?

El exasesor de Donald Trump está acusado de manejar indebidamente información clasificada. La acusación alega que Bolton compartió información sensible con dos de sus familiares para su posible uso en un libro que estaba escribiendo, incluidas notas sobre sesiones informativas de inteligencia y reuniones con altos funcionarios del gobierno y líderes extranjeros.

Ayer jueves, Bolton aseguró mediante un comunicado que Trump abusa de su poder.

Espero con interés la lucha para defender mi conducta legal y exponer el abuso de poder (de Trump).

Su abogado, Abbe Lowell, dijo que Bolton no compartió ni almacenó ilegalmente ninguna información.

Trump, un republicano que hizo campaña para la presidencia como un voto de retribución después de enfrentarse a una serie de problemas legales una vez que su primer mandato en la Casa Blanca terminó en 2021, ha presionado de forma activa a su fiscal general, Pam Bondi, para que presente cargos contra sus adversarios percibidos.

Con información de N+ y Reuters.

