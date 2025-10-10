La mañana de hoy, 10 de octubre de 2025, se registró una explosión de gran magnitud en una fábrica de explosivos militares y comerciales en Tennessee, Estados Unidos de América (EUA), lo que desató una intensa movilización de los servicios de emergencia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 07:00 hora local y dejó cuantiosos daños materiales, y hasta el momento no se ha informado sobre víctimas por los hechos.

Video: Explosión en Fábrica de Explosivos Militares en Bucksnort, Tennessee

Explosión hizo temblar casas

La explosión ocurrió en Accurate Energetic Systems, cerca de la localidad de Bucksnort, a unos 97 kilómetros al suroeste de Nashville, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Hickman.

Prácticamente la explosión arrasó la planta de fabricación de explosivos militares e hizo temblar casas a kilómetros de distancia.

Lo anterior originó que los distintos servicios de emergencia se movilizaran de inmediato al lugar, dijeron las autoridades y los residentes.

Piden evitar zona de emergencia

En redes sociales, la Oficina del Sheriff del Condado de Hickman pidió a la gente que evitara la zona para que los servicios de emergencia pudieran realizar su trabajo.

David Stewart, técnico en emergencias médicas del condado de Hickman, dijo a la agencia de noticias AP que los servicios de emergencia aún no han podido entrar debido a las continuas explosiones. Además, añadió que no tenía detalles sobre si hubo heridos.

Un video del lugar mostró un campo de escombros en llamas con columnas de humo.

Además, la televisora WTVF-TV de Nashville transmitió imágenes de escombros esparcidos por el lugar, con vehículos dañados en un estacionamiento.

También notificó que recibió llamadas de personas en la zona que sintieron una fuerte explosión.

