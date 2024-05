Descubren 700 Mil Pastillas de Fentanilo en Latas de Comida en México

Autoridades estadounidenses incautaron un cargamento de 700 mil pastillas de fentanilo que se encontraban ocultas en diversas latas y empaques de comida provenientes de Nogales, en Sonora.

Esto pone en evidencia las nuevas tácticas de cárteles mexicanos para tratar de cruzar droga hacia Estados Unidos.

5/16: CBP officers at the Nogales POE seized approx. 700,000 fentanyl pills hidden in various food cans and cartons in the trunk of a vehicle. Officers continue to be very diligent in their search for dangerous opioids. Good teamwork! pic.twitter.com/Z2oS1j7ccp