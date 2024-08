Debby se Degrada a Tormenta Tropical tras Impactar Florida Como Huracán

En las últimas horas, Debby se debilitó a tormenta tropical tras haber tocado tierra la madrugada de hoy, 5 de agosto de 2024, como huracán categoría 1 cerca de la localidad de Steinhatchee, en la costa noroeste de Florida, Estados Unidos de América (EUA).

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense estimó que Debby continuará perdiendo fuerza a lo largo de la jornada; sin embargo, se prevé que persistan las lluvias.

Video relacionado: Alertan por "Inundaciones Catastróficas" en Florida, EUA, por Debby

Según el centro meteorológico con sede en Miami, no solo seguirán las lluvias en Florida sino que también se prevén en Georgia y Carolina del Sur.

Incluso, alertó que hasta el sábado se registrarán hasta 762 milímetros de lluvia en algunas partes del sureste de Georgia, Carolina del Sur y el sureste de Carolina del Norte.

Se trata de cifras inéditas que probablemente producirán "inundaciones catastróficas". Además, existe riesgo de marejada ciclónica que podría aumentar el nivel del mar hasta casi unos dos metros por encima del promedio en el noroeste de Florida.

Tropical Storm #Debby Advisory 13A: Debby Moving Over Northern Florida. Severe Flooding Expected Over the Southeastern United States For the Next Several Days. https://t.co/tW4KeGe9uJ