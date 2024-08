El abogado de Ismael El Mayo Zambada envió a los fiscales federales de Estados Unidos un documento en el que señala que se opone al traslado de su cliente de El Paso, Texas, a Nueva York.

Sostiene que los fiscales quieren una interpretación novedosa de la ley sin justificación, ya que de acuerdo con la regla cinco, se debe informar a un acusado de sus derechos en el tribunal luego de su arresto, no un mes después.

Afirma que aplicar la medida de traslado sería inconsistente con sus propósitos.

