Joaquín Guzmán, Hijo de ‘El Chapo’, se Declara Culpable en EUA, tras Acuerdo de Cooperación

Joaquín Guzmán López, "El Güero", se declaró culpable de los delitos de Conspiración de Tráfico de Drogas y Delincuencia Organizada en Estados Unidos. Esto como parte de un acuerdo de cooperación, por lo que podría recibir hasta un mínimo de 10 años de prisión y ser liberado. La máxima condena posible es cadena perpetua.

En dicha audiencia que inició hoy a las las 13:30 horas, Guzmán López, aceptó su responsabilidad ante la jueza que supervisa el caso, Sharon Johnson Coleman.

De acuerdo con Ariel Moutsatsos, corresponsal de N+ en Washington, cuando la jueza la juez le preguntó a Joaquín Guzmán López, "El Güero", cuál era su ocupación, él respondió:

Narcotraficante

También otro momento, de acuerdo con Ariel Moutsatsos, fue cuando la fiscalía indicó que "El Güero" había traído con engaños a una persona, haciendo alusión a "El Mayo" Zambada. Indicó que Guzmán López llevó a "El Mayo" con engaños a Sinaloa, que derivó en su detención en Texas, EUA.

La siguiente audiencia de "El Güero" será en junio de 2026.

Joaquín Guzmán López , alias ' El Güero' , ' Moreno ' o ' Güero Moreno ', fue detenido en Estados Unidos junto con Ismael El Mayo Zambada , en julio de 2024. Está recluido en la prisión ‘MCC Chicago’, que tiene capacidad para 409 presos, mujeres y hombres, según detalla la web del centro penitenciario.

La audiencia en Estados Unidos del líder de Los Chapitos se ha pospuesto tres veces, la última vez fue el pasado 10 de noviembre.

se ha pospuesto tres veces, la última vez fue el pasado 10 de noviembre. En julio pasado, Ovidio Guzmán López "El Ratón", se convirtió en el primer hijo del "El Chapo" Guzmán en declararse culpable de delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

Delitos que enfrenta Joaquín Guzmán López en EUA

Cabe recordar que Joaquín Guzmán López, alias 'El Güero', 'Moreno' o 'Güero Moreno', tiene 39 años de edad. Enfrenta 5 cargos de narcotráfico en EUA, entre ellos:

Crimen organizado.

Posesión de armas de fuego.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el 2 de abril de 2018, tanto "El Güero" como Ovidio, 'El Ratón', fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir más de 5 kg de cocaína, 500 g de metanfetamina y mil kg de marihuana.

Según las autoridades de EUA, los hermanos Guzmán López comenzaron sus carreras narcotraficantes desde muy jóvenes luego de heredar relaciones del mundo criminal de su hermano muerto, Edgar Guzmán López.

También indican que tanto "El Güero" como "El Ratón" compraron grandes cantidades de efedrina de Argentina y organizaron el contrabando del producto hacia México mientras comenzaban a experimentar con la producción de metanfetamina.

