"Me Retiro de Candidatura para Defender la Democracia": Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un mensaje en cadena nacional para explicar su decisión de abandonar la candidatura por la presidencia.

Desde el Despacho Oval, detalló que se retiró de las elecciones de 2024 para “proteger la democracia” pasando la estafeta a una nueva generación de líderes.

Biden precisó que en los próximos meses se concentrará en hace su labor como presidente.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer los motivos para no buscar la reelección, destacó: la "ambición personal" no podía anteponerse a "salvar" la democracia estadounidense.

Estados Unidos necesita "voces más jóvenes", así lo afirmó Biden en el que podría ser su último discurso a la nación desde el Despacho Oval.

El presidente Joe Biden consideró que Estados Unidos es más poderoso que "cualquier tirano", esto lo detalló en el discurso solemne para explicar por qué renunció a la carrera por un segundo mandato.

I have been privileged to serve this nation for over 50 years.



I have given my heart and my soul, like so many others have.



And I have been blessed a million times in return with the love and support of the American people.



I hope you know how grateful I am to all of you.