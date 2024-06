Llega Sing for Hope Pianos a Nueva York con Coloridas Propuestas Artísticas

Desde el Bronx hasta Beirut, el programa Sing for Hope Pianos es una iniciativa artística global que crea pianos coloridos diseñados por artistas, los ubican en lugares públicos y turísticos para que el público los disfrute, como Jason Dunton, residente de Nueva York.

El programa capacita y apoya a los artistas como creadores en sus propias comunidades, brindando una mayor conexión, bienestar, seguridad y desarrollo económico.

Este proyecto replantea la propuesta de valor de las artes para la era pospandemia con asociaciones público-privadas innovadoras que amplían la industria creativa más allá de los modelos teatrales y museos tradicionales. Jason agregó:

Llevo cinco años jugando, pero soy autodidacta. He aprendido realmente solo de YouTube y de mis amigos. Pero al ver a otras personas aquí, ver sus progresiones y acordes, solo quería aprender de ellos. Hablé con mucha de la gente de Sing for Hope (Pianos) aquí, y me mostraron muchas habilidades diferentes que aún no conocía, así que realmente estoy disfrutando de esta comunidad por primera vez aquí