Muere Tirador y Civil Durante Ataque a Donald Trump en Mitin de Pensilvania

El agresor y un civil murieron en el intento de asesinato en contra del expresidente y futuro candidato republicano Donald Trump en un mitin en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, aseguró a la agencia AP el fiscal de distrito del condado Butler.

La campaña de Donald Trump informó en un comunicado que el expresidente se encontraba "bien" tras ser retirado del escenario por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos en un acto de campaña en Butler, Pensilvania, cuando aparentemente se escucharon disparos entre la multitud.

El fiscal de distrito del condado Butler, Richard Goldinger, dijo en una entrevista telefónica con la AP que el presunto agresor fue abatido y que al menos un asistente al mitin murió.

El expresidente y virtual candidato republicano a la presidencia mostraba una gráfica con cifras sobre cruces fronterizos durante su acto de campaña -su último antes del inicio de la Convención Nacional Republicana el lunes- cuando comenzaron a sonar estallidos entre la multitud.

Tras el primer estallido, Trump dijo:

Se puede escuchar a alguien decir cerca del micrófono en el atril de Trump:

Se vio a Trump colocando su mano derecha en su cuello y parecía haber sangre en su rostro.

Rápidamente, se ocultó detrás del podio, al tiempo que los agentes de su equipo de seguridad subían al escenario y se escuchaban gritos entre la multitud. Los estallidos continuaron cuando los agentes lo custodiaban en el escenario.

El candidato republicano al Senado de Pensilvania, Dave McCormick, que estaba sentado en la primera fila, dijo a Politico que parecía que alguien detrás de él recibió un disparo.

La policía comenzó a desalojar el recinto ferial poco después que Trump abandonó el escenario, en lo que los agentes locales describieron como una escena del crimen.

El presidente Joe Biden ha sido informado sobre el incidente, de acuerdo con la Casa Blanca.

El hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., publicó una foto en X de Trump, con el puño en alto y el rostro ensangrentado frente a una bandera estadounidense, con las palabras: "Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, publicó en X que estaba orando por Trump.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un demócrata, dijo en un comunicado en X que había sido informado sobre la situación y que la policía estatal de Pensilvania estaba presente en el lugar del evento.

Violence targeted at any political party or political leader is absolutely unacceptable.



It has no place in Pennsylvania or the United States.



I have been briefed on the situation. @PAStatePolice are on the scene in Butler County and working with our federal and local…