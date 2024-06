Muere William Anders, Astronauta del Apolo 8 que Tomó Foto de la Tierra Desde la Luna

William Anders, el exastronauta estadounidense que tomó una histórica fotografía de la Tierra vista desde la Luna en 1968, murió en un accidente aéreo a los 90 años, informó su familia.

Anders pilotaba una avioneta que se estrelló frente a la costa del estado de Washington (noroeste de Estados Unidos) el viernes por la mañana, dijo su hijo a los medios estadounidenses. No iba con acompañantes.

Su cuerpo fue recuperado más tarde por un equipo de buceo, informó The Seattle Times, citando a un portavoz de la Guardia Costera.

Miembro de la misión Apolo 8 en diciembre de 1968, Anders se convirtió en uno de los primeros humanos en orbitar la Luna, junto con otros dos estadounidenses, Frank Borman y James Lovell.

La tripulación dio 10 vueltas a la Luna sin alunizar, antes de regresar con éxito a la Tierra el 27 de diciembre de 1968.

We mourn the passing of astronaut Bill Anders, lunar module pilot for Apollo 8, and backup pilot for the Gemini XI and Apollo 11 flights. One of the first three people to travel beyond the reach of our Earth and orbit the Moon, Anders took the legendary Earthrise photo. More on… pic.twitter.com/MDSWo1tbJ2