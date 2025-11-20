¿Qué Está Pasando en Disney World? Confirman Quinta Muerte dentro del Parque en 5 Semanas

Una quinta persona murió en instalaciones de Walt Disney World en el estado de Florida, en menos de un mes, según confirmó el parque temático en una actualización publicada en redes sociales. Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron la información este jueves 20 de noviembre de 2025, sobre una serie de decesos en el complejo turístico de Disney en Orlando.

La cuenta X de Disney publicó un comunicado indicando "persona herida" y, minutos después, actualizó la información informando que el estado había cambiado a "persona fallecida". El parque temático no ha emitido más comentarios y la policía aún investiga los casos.

Así fueron las cinco muertes en un mes en Disney World

El 14 de octubre de 2025, ocurrió la primera de cinco muertes reportadas en un mes en Disney World, cuando unaturista, Summer Equitz, de 31 años, fue localizada sin vida en el Contemporary Resort, en lo que las autoridades estimaron como un suicidio, horas después de haber desaparecido de su casa en Illinois.

El 21 de octubre de 2025, apenas una semana después, un hombre de 60 años murió por una condición médica preexistente en Fort Wilderness Resort & Campground, en la zona conocida como Cottontail Curl, una de las rutas y zonas de acampar más conocidas del complejo.

El 23 de octubre de 2025, dos días después, el Contemporary Resort volvió a registrar una muerte. Allí, Matthew Alec Cohn, un aspirante a árbitro de futbol americano de 28 años, perdió la vida tras saltar desde el duodécimo piso del hotel, indicando un segundo probable suicidio en menos de diez días.

El 2 de noviembre de 2025, se sumó otro caso en la lista de fallecimientos recientes, ahora en el Pop Century Resort, cuando una mujer de 40 años fue encontrada sin signos vitales y, pese a la intervención médica, fue declarada muerta en el lugar.

El 8 de noviembre de 2025, la cuenta “Walt Disney World: Active Calls” en la red social X, especializada en monitorear los llamados de emergencia policial en los predios de Walt Disney World, reportó a una persona “herida” en el resort a las 15:18, hora local, y minutos después se notificó el fallecimiento: “el individuo fue reportado muerto al poco tiempo de su hallazgo en el Saratoga Springs Resort”. No se ha revelado la identidad.

