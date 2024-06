'No Debato Tan Bien Como Antes, pero Sé Cómo Decir la Verdad': Joe Biden

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Joe Biden, afirmó que ya no debate “tan bien como antes”, pero afirmó que sí sabe “cómo decir la verdad”, después del debate que tuvo ayer con el exmandatario estadounidense Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en dicho país.

Durante un mitin en Carolina del Norte hoy, 28 de junio de 2024, Biden hizo énfasis en que sabe distinguir el bien del mal y saber cómo hacer “este trabajo”.

Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad.