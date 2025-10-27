Nueva Medida para Visitar Estados Unidos: Esto Harán a Extranjeros al Entrar al País

Este lunes 27 de octubre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos de América (EUA) dio a conocer la nueva medida que implementará durante el ingreso y salida de visitantes extranjeros.

Aquí te contamos en qué consiste la nueva normativa, cuándo entrará en vigor y cuál es su objetivo en territorio estadounidense.

Nueva medida de Seguridad Nacional

De acuerdo con el Registro Federal, las autoridades de Estados Unidos tomarán fotografías de todos los extranjeros, así como datos biométricos de algunos de ellos, cuando entren y salgan del país por aire, tierra o mar.

La nueva regla que publicó el Departamento de Seguridad Nacional entrará en vigor el 26 de diciembre.

Lo anterior, según la información oficial, permitirá al DHS recolectar los datos biométricos, como las huellas digitales y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos.

Combate a acciones como terrorismo

El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que "implementar un sistema biométrico integrado de entrada y salida que compare los datos biométricos de los extranjeros recolectados a su llegada con los recolectados a su partida ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional".

Así, citó las siguientes amenazas que combatirá el nuevo sistema:

Terrorismo.

Uso fraudulento de documentos de viaje.

Sobrestadía de visitantes.

Información incorrecta o incompleta de los viajeros.

Dicho sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos.

¿Se tomarán fotos aunque se tenga visa?

Cabe señalar que la nueva directriz abarcará a todos los no ciudadanos estadounidenses, incluyendo a quienes tengan una visa, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

Sobre este hecho, la firma legal Lincoln-Goldfinch Law, con sede en Austin, Texas, dijo en un posicionamiento que el hecho de que estos datos se tomen a la salida del país "simboliza un cambio fundamental en la política fronteriza y de vigilancia biométrica".

"Cuando se recolectan datos biométricos tanto en la salida como en la entrada, estamos entrando en un nuevo paradigma de vigilancia que exige supervisión jurídica activa. Las familias deben saber qué pasará con sus datos, cuánto tiempo se conservarán y cómo aclarar malentendidos", declaró Kate Linconl-Goldfinch, abogada migratoria.

Con información de EFE.

