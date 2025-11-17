El gobierno estadounidense señaló que ha detenido a 130 personas en Carolina del Norte durante el operativo bautizado como “Charlotte's Web” (“La Telaraña de Charlotte”, en español). Las redadas, que suscitaron protestas entre la población, se habrían concentrado en detener a migrantes mexicanos y hondureños.

l aseguró que los detenidos tenían , desde pertenecer a pandillas hasta conducir bajo el influjo del alcohol. “No permitiremos que extranjeros criminales ilegales tomen las comunidades estadounidenses”, declaró Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza.

Detienen a 130 migrantes en Carolina del Norte

La Patrulla Fronteriza ha detenido al menos a 130 migrantes durante los dos días del operativo Charlotte's Web, en Carolina del Norte. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los detenidos son señalados por delitos como: pertenecer a pandillas, agresión con agravantes, posesión de un arma peligrosa, robo agravado, agresión simple y conducir bajo el influjo del alcohol.

Aunque no se detalló la nacionalidad de los detenidos, se ha afirmado que muchos de ellos eran mexicanos y hondureños, a partir de las imágenes difundidas por el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. El funcionario escribió sobre el operativo en redes sociales:

No permitiremos que extranjeros criminales ilegales tomen las comunidades estadounidenses. Continuaremos buscando extranjeros ilegales en Los Ángeles, Chicago, o en cualquier otra ciudad que elijamos.

Gobierno de Carolina del Norte denuncia perfilamiento racial

Josh Stein, gobernador de Carolina del Norte, denunció que estos operativos fueron realizados por parte de agentes enmascarados a bordo de vehículos sin marcas. También denunció que en Charlotte hubo perfilamiento racial de los detenidos:

Agentes enmascarados, fuertemente armados y con vestimenta paramilitar conduciendo autos sin marcas, enfocándose en ciudadanos estadounidenses con base en su color de piel, perfilamiento racial y agarrando personas aleatorias en estacionamientos y aceras.

Además, el gobernador demócrata señaló que “la vasta mayoría” de los detenidos por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) no tienen una condena criminal.

Además de los migrantes detenidos, también hubo ciudadanos estadounidenses detenidos durante las protestas.

Se calcula que en Carolina del Norte hay 1 millón de inmigrantes. De estos, un quinto sería de origen mexicano, según datos del American Immigration Council.

