Naufragio de Lancha en San Diego Deja Cuatro Migrantes Muertos, Autoridades Buscan Más Ocupantes

Una embarcación de madera presuntamente utilizada para transportar migrantes hacia Estados Unidos volcó en medio de un mar agitado cerca de San Diego. Al menos cuatro personas murieron y otras cuatro fueron hospitalizadas, informó la Guardia Costera este sábado.

La Patrulla Fronteriza localizó el bote en el oleaje frente a Imperial Beach la noche del viernes. Seis personas fueron halladas en la playa poco antes de la medianoche; una ya había fallecido, mientras que otra fue rescatada tras ser encontrada atrapada bajo la embarcación.

Dos horas más tarde, un aviso sobre una persona en el agua, cerca del muelle de Imperial Beach, activó otra operación de rescate. Al llegar, los equipos de la Guardia Costera recuperaron a tres personas más, todas sin vida.

Las autoridades mantienen una búsqueda activa para localizar a otros posibles ocupantes. Algunos sobrevivientes dijeron ser de nacionalidad mexicana, mientras que otros aún no han sido identificados. Una persona fue puesta bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional.

Más viajes clandestinos y más accidentes

El capitán Robert Tucker, comandante del Sector San Diego, advirtió sobre los peligros de estos traslados marítimos irregulares: “Este caso demuestra los riesgos extremos que enfrentan quienes intentan ingresar al país por mar en embarcaciones inestables”.

El incidente ocurrió mientras un intenso sistema de tormentas azotaba el sur de California, con riesgo de inundaciones y deslizamientos. La embarcación era una panga, un bote abierto de pesca que suele ser empleado por contrabandistas para transportar migrantes durante la noche desde costas mexicanas.

Los viajes marítimos clandestinos han aumentado en los últimos años, y con ellos los accidentes fatales. En mayo, tres personas murieron tras el vuelco de otra panga a unos 56 kilómetros al norte de la frontera. En 2023, ocho migrantes perdieron la vida cuando dos botes llegaron a una playa de San Diego en medio de una densa niebla y uno de ellos volcó.

En 2022, un hombre fue sentenciado a 18 años de prisión tras pilotar una embarcación sobrecargada que se estrelló contra el fuerte oleaje, causando tres muertos y decenas de heridos. A nivel global, el cruce de fronteras continúa cobrando vidas: casi 9 mil personas murieron.

Con información de AP

