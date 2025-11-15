Reportan Al Menos 7 Muertos por Balacera en Carrera de Caballos en Parral, Chihuahua

Un enfrentamiento entre presuntos civiles armados dejó al menos siete muertos durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, de acuerdo con reportes preliminares.

Los informes señalan que la balacera se registró en el carril Santa Teresa, por lo que acudieron agentes locales y federales para verificar la situación.

Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, indicó que se sigue recabando la información y se ha confirmado el fallecimiento de siete personas.

Presuntamente, los hechos derivaron de una riña en la competencia.

En tanto, la Fiscalía de Distrito Zona Sur reportó el número de fallecidos e indicó que continúan las indagatorias.

El municipio de Parral pidió a la ciudadanía que evitara circular por la carretera Parral-Jiménez "hasta nuevo aviso".

"La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene presencia en la zona y trabaja para garantizar la tranquilidad y el orden", señaló en un breve comunicado.

"En cuanto la situación sea restablecida, se dará a conocer por este mismo medio", añadió en boletín vía Facebook.

Autoridades del municipio de Allende replicaron la misma información.

Enfrentamientos y narcobloqueos

Posteriormente, se informó de bloqueos con vehículos incendidados y se indaga si esos narcobloqueos están relacionados con el ataque en la competencia ecuestre.

De acuerdo con la cartelera oficial, el centro hípico de Santa Teresa programó 12 carreras de caballos para este 15 de noviembre, desde las 12:00 hasta 17:45 horas, con distancias de entre 100 hasta 350 varas.

Adicionalmente, se informó de enfrentamientos en Valle de Allende y la carretera Parral-Santa Bárbara.

Al momento, las autoridades de Chihuahua no han ofrecido mayores detalles ni el número de heridos.

