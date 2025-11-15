¿A Qué Hora Mañana, Domingo 16 de Noviembre, Reabrirán Línea 1 del Metro Observatorio-Pantitlán?

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro operará en su totalidad de Observatorio a Pantitlán a partir de este domingo 16 de noviembre, luego de más de tres años de remodelación y en N+ te contamos sobre los horarios de apertura.

Clara Brugada, jefea de gobierno de la Ciudad de México, dijo que invitará a la presidenta Claudia Sheinbaum para que asista a la reinauguración, pues las intervenciones iniciaron cuando la actual mandataria gobernaba la capital del país, en 2022.

Las 20 estaciones de la llamada línea rosa podrán ser utilizadas tras la implementación de mejoras para el beneficio de los usuarios que diariamente recurren al servicio que cruza del oriente al poniente capitalino.

¿A qué hora reabrirá la Línea 1?

El horario del Metro para el domingo inicia desde las 7:00 horas en todas las líneas, sin embargo, la ruta total de Observatorio a Pantitlán estará habilitada posterior a ese horario.

El pasado 11 de noviembre, Brugada dijo que la funcionalidad de la Línea 1 será a partir de las 11:00 horas. La funcionaria morenista reconoció que muchos ciudadanos esperan la reapertura.

Video: Cierra Línea 1 de Metro CDMX: Usuarios Muestran Molestia al No Alcanzar a Entrar.

"El domingo 16 de noviembre, a las 11:00 de la mañana vamos a inaugurar, por fin, a abrir el Metro de la Ciudad de México, la Línea 1 hasta Observatorio. Yo sé que la población ha esperado esta gran apertura y queremos decir que es una renovación que no tiene otra igual en México ni en el mundo", subrayó.

Es una de las renovaciones más importantes que se ha hecho a nivel mundial del Metro y que, sí duró un tiempo, pero estamos garantizando Línea 1 por otros 50 años

La Línea 1 abrió sus puertas al público, el 5 de septiembre de 1969 a las 5:58 horas. Y desde su apertura, no había recibido mantenimiento de esta magnitud.

De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, la nueva terminal Observatorio fue completamente reconstruida, luego de 50 años de servicio, y ahora contará con 13 elevadores, señalización digital, vestíbulos amplios, torniquetes accesibles y espacios técnicos modernizados para la operación del sistema.

Esa estación al final conectará con el Tren Insurgente, que llega desde Toluca, y con la futura Línea 12 del Metro, además de la central de autobuses.

En semanas pasada, se explicó que la nueva Línea 1 contará con 39 trenes, 29 nuevos y 10 de reciente adquisición, operando con intervalos de 2.5 minutos.

Historias recomendadas: