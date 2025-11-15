Dictan Formal Prisión a Exagente de Cisen Acusado de Ser Segundo Tirador en Asesinato de Colosio

Un juez federal ordenó la formal prisión de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Cisen, al considerar que existen elementos suficientes para procesarlo por su presunta intervención como segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

La resolución fue emitida este sábado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Almoloya de Juárez, luego de que el acusado agotara la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación legal. Sánchez Ortega había sido recapturado hace una semana en Tijuana, tras librarse en septiembre una nueva orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia presentó ante el juez la averiguación previa SE/003-BIS/95, integrada por 11 tomos y 43 anexos, donde se sostiene que el exagente del Cisen realizó detonaciones durante el atentado contra el candidato presidencial del PRI, lo que lo colocaría como un segundo tirador. Con esta resolución, el procesado permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Las pruebas que lo involucraron en 1994

El caso retoma elementos que en 1994 habían sido descartados. Sánchez Ortega fue detenido inicialmente el mismo día del magnicidio porque su chamarra presentó manchas de sangre y la prueba de rodizonato arrojó resultado positivo, indicios que en aquella época lo colocaron como sospechoso.

Sin embargo, fue liberado al día siguiente, después de que la entonces Procuraduría General de la República concluyera que el arma que privó de la vida a Colosio pertenecía a Mario Aburto.

Tres décadas después, la FGR reactivó el expediente bajo la Fiscalía Especial encargada de delitos sociales y políticos del pasado, encabezando un nuevo esfuerzo por esclarecer posibles participaciones adicionales en el crimen. Al analizar el material presentado por el Ministerio Público, el juez determinó que había indicios suficientes para sujetar a proceso al exagente, quien ya se encuentra formalmente internado en el Altiplano mientras continúa la revisión judicial.

