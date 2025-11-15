"Sheinbaum es Excepcional", dice Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y afirmó que es "excepcional", debido a su labor en el Ejecutivo federal.

En conferencia, el líder canadiense recordó que la mandataria se levanta muy temprano para sostener una reunión con su gabinete de seguridad y luego se da tiempo para una conferencia de prensa, algo que él, ve muy complejo.

Carney se refirió al tema, luego de ser cuestionado sobre cómo se desarrolla la relación con Sheinbaum, a quien elogió.

"Primero, la señora Sheinbaum es excepcional. Seamos claros: es excepcional. El día de la señora Sheinbaum empieza a las 5:30 de la mañana, todos los días.

"La primera reunión es a las 6:00, en persona, sobre seguridad interna en México. Y después, una conferencia de prensa cada día.

"Yo no tengo material para una conferencia de prensa", dijo.

Carney señaló que las economías de México y Canadá son diferentes, pero están ante retos similares.

"Estamos enfrentando retos similares, pero nuestras economías son completamente distintas", añadió.

Las declaraciones se dan a casi dos meses del encuentro que sostuvieron ambos en Palacio Nacional.

ASJ