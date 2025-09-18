Sheinbaum se Reúne con Primer Ministro de Canadá en Palacio Nacional; Intercambian Regalos

Mark Carney, primer ministro de Canadá, llegó hoy, 18 de septiembre de 2025, a México, para reunirse con Claudia Sheinbaum, presidenta de nuestro país; el líder canadiense y su esposa Diana Fox fueron recibidos oficialmente en una ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

El primer ministro de Canadá, acompañado de su esposa Diana Fox, aterrizó la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Estado de México, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente; el embajador canadiense en México, Cameron MacKay; y el jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, entre otros funcionarios.

Carney y su esposa descendieron del avión y caminaron por una alfombra roja, custodiados por una guardia de honor integrada elementos del Ejército mexicano; después, la pareja fue trasladada a Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Mark Carney, su esposa Diana Fox y el canciller De la Fuente, en el AIFA. Foto: SRE

Video: Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, Arriba al AIFA

Sheinbaum recibe a Carney en Palacio Nacional

A las 13:40 horas, la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al primer ministro canadiense y a su esposa, en una ceremonia oficial en el Patio de Honor. Más tarde publicó en su cuenta de X, varias fotos con el mensaje:

Recibimos en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Fortalecemos la amistad entre naciones por el bien de nuestros pueblos

Líderes intercambian regalos

En su encuentro en Palacio Nacional, ambos líderes intercambiaron regalos, algunos de ellos alusivos al Mundial de 2026, como un balón.

Sheinbaum y Mark Carney intercambian regalos durante su encuentro en Palacio Nacional. Foto: N+

Mark Carney destaca relación comercial con México

Al abordar el avión que lo trajo a nuestro país, Mark Carney señaló que México es el tercer socio comercial más importante de Canadá y que aprovechará “la oportunidad para fortalecer esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas”.

Headed to Mexico City today.



Mexico is our third-largest trading partner, and we will seize the opportunity to elevate this strong partnership and create more opportunities for our workers and businesses. pic.twitter.com/fC94sY0seb — Mark Carney (@MarkJCarney) September 18, 2025

Después de su arribo a territorio mexicano, el primer ministro de Canadá señaló -en sus redes sociales- que “en el cambiante panorama global actual, estamos enfocados en profundizar nuestra relación con México para crear buenas carreras para nuestros trabajadores, fortalecer las cadenas de suministro y desarrollar resiliencia económica en nuestras naciones”.

Just arrived in Mexico City.



In today’s rapidly shifting global landscape, we’re focused on deepening our relationship with Mexico to create good careers for our workers, strengthen supply chains, and build economic resilience across our nations. pic.twitter.com/KENU8Gj74V — Mark Carney (@MarkJCarney) September 18, 2025

Noticia relacionada: Publican en el DOF Aviso para Recibir Recomendaciones de Cara a la Revisión del T-MEC en 2026

Agenda de Carney en México

Carney estará en territorio mexicano dos días, en los que se reunirá también con integrantes del Gabinete de Sheinbaum y empresarios mexicanos y canadienses, para dialogar sobre la relación bilateral entre ambos países, inversiones en sectores estratégicos y el T-MEC, acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Se tiene previsto que a las 13:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabece la ceremonia de bienvenida oficial, en el Patio de Honor de Palacio Nacional, para después dar inicio a la reunión entre ambos líderes.

Posteriormente, a las 17:00 horas, Sheinbaum y Carney darán una conferencia de prensa conjunta en el Salón Tesorería, en Palacio Nacional.

Después de la conferencia, Mark Carney tendrá un encuentro con el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial de México.

