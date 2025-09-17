Sheinbaum Revela Temas que Abordará con Primer Ministro de Canadá: ¿Incluye T-MEC?
La presidenta de México brinda detalles de su próxima reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este 17 de septiembre de 2025 los temas que abordará con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien visitará territorio mexicano esta semana.
“Mañana viene el primer ministro Carney, lo vamos a recibir en Palacio Nacional, vamos a tener una reunión”, indicó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera.
Dijo que sí abordarán el tema del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero también el comercio directo México-Canadá, así como inversiones y otros asuntos importantes.
Cabe señalar que hoy mismo México iniciará la evaluación del T-MEC, luego de que el Departamento de Comercio estadounidense publicó el aviso de consultas, previo a la revisión del tratado.
Reunión Sheinbaum-Carney
Al ser cuestionada por su encuentro con Carney, quien estará en México los días 18 y 19 de septiembre, Sheinbaum destacó que mañana tendrán una reunión y posteriormente darán una conferencia de prensa.
Viene con una parte de su gabinete y nosotros también con una parte del gabinete; nos vamos a reunir, después vamos a dar una conferencia de prensa y luego vamos a tener una reunión con empresarios canadienses y empresarios mexicanos.
Sobre los temas que tratarán, reiteró que además del T-MEC, analizarán la relación comercial entre ambas naciones y su relación bilateral.
“(También) algunas cuestiones de inversiones económicas y otros temas, por ejemplo, hay visas especiales de trabajo de mexicanos que se van a Canadá y algunos otros temas importantes”, agregó.
Seguridad, inversiones y comercio
Ayer, el primer ministro canadiense confirmó la visita a México y también desglosó en un comunicado los tópicos que abordarán.
Explicó que el viaje se concentrará "en seguridad, infraestructura, inversiones, energía y comercio".
Canadá y México tienen una fuerte relación, construida sobre más de tres décadas de libre comercio. Ante el cambiante panorama global, estamos concentrados en elevar nuestras asociaciones en comercio, seguridad y energía.
"Juntos, construiremos cadenas de suministro más fuertes, crearemos nuevas oportunidades y produciremos una mayor prosperidad y certidumbre para canadienses y mexicanos", añadió Carney.
