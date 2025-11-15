Movilizaciones HOY en México 2025: Estados Donde Hubo Concentraciones

En distintos estados del país se realizaron movilizaciones este sábado, donde ciudadanos y organizaciones sociales expresaron diversas demandas, que fueron desde mayor seguridad hasta mejoras en servicios públicos. Las marchas se llevaron a cabo en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Coahuila, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México y Sonora.

Desde las 9:00 horas iniciaron las concentraciones en Mérida, donde los asistentes, muchos portando sombreros y pancartas, avanzaron hacia el Monumento a la Patria. En Ciudad Victoria, alrededor de 80 personas se sumaron a la convocatoria nacional para visibilizar inconformidades ante el panorama político y económico del país.

En Tampico, cerca de 200 manifestantes se reunieron en la Plaza de Armas para exigir democracia, medicamentos en hospitales y, principalmente, mayor seguridad. Mientras que en San Luis Potosí, aproximadamente mil personas convocadas por organizaciones civiles marcharon desde la Calzada de Guadalupe y la calle Zaragoza hasta la Plaza de Fundadores. En Querétaro, cientos de ciudadanos acudieron a la Alameda Hidalgo como punto de encuentro.

En Saltillo, Coahuila, unas 200 personas recorrieron el trayecto entre la Plaza de Ciudades Hermanas y la Plaza Nueva Tlaxcala para demandar justicia, paz y libertad. En Puebla, un contingente de más de 500 asistentes avanzó hasta el Zócalo capitalino.

En Xalapa, Veracruz, unas 500 personas se reunieron en Plaza Lerdo, mientras que en Oaxaca el contingente arribó al Zócalo y comenzó una protesta frente al Palacio de Gobierno. En Ciudad Obregón, Sonora, alrededor de 300 manifestantes vestidos de blanco y portando sombreros llegaron al Palacio de Gobierno en honor a Carlos Manzo.

Finalmente, en Uruapan, Michoacán, las dos marchas convocadas concluyeron alrededor del mediodía con saldo blanco.

