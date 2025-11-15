Encapuchados Derriban Vallas que Protegían Palacio Nacional; Policías Contienen Contingente

Luego de que las distintas movilizaciones arribaran al Zócalo capitalino, se registró un incidente frente a Palacio Nacional. Un grupo de personas vestidas de negro aprovechó la concentración para brincar las vallas metálicas colocadas como resguardo alrededor del recinto. La acción generó tensión entre los asistentes y obligó a los elementos de seguridad a intervenir de inmediato.

Video: Contingentes de Marcha Llegan al Zócalo de la Ciudad de México

Noticia relacionada: Cierre Metro CDMX Hoy: Suspenden Servicio en Estaciones de Zona Centro

De acuerdo con los reportes preliminares, los sujetos que participaban en la marcha, intentaron avanzar hacia la fachada del inmueble, por lo que personal de seguridad utilizó polvo de extintores para dispersarlos y evitar que continuaran su avance.

La nube blanca provocada por los extintores generó confusión momentánea en la zona, aunque por ahora no se reportaron enfrentamientos ni personas lesionadas.

Historias relacionadas:

CH