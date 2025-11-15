Encapuchados Derriban Vallas que Protegían Palacio Nacional; Policías Contienen Contingente
Un grupo de encapuchados vestidos de negro aprovechó la concentración para derribar las vallas del recinto.
Luego de que las distintas movilizaciones arribaran al Zócalo capitalino, se registró un incidente frente a Palacio Nacional. Un grupo de personas vestidas de negro aprovechó la concentración para brincar las vallas metálicas colocadas como resguardo alrededor del recinto. La acción generó tensión entre los asistentes y obligó a los elementos de seguridad a intervenir de inmediato.
De acuerdo con los reportes preliminares, los sujetos que participaban en la marcha, intentaron avanzar hacia la fachada del inmueble, por lo que personal de seguridad utilizó polvo de extintores para dispersarlos y evitar que continuaran su avance.
La nube blanca provocada por los extintores generó confusión momentánea en la zona, aunque por ahora no se reportaron enfrentamientos ni personas lesionadas.
