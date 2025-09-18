Conferencia Sheinbaum y Mark Carney en Palacio Nacional: T-MEC y Cárteles, Los Temas Centrales

Este día se lleva a cabo la primera visita de Estado del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney a México, acompañado de su esposa Diana Fox fueron recibidos oficialmente en una ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

El primer ministro y su esposa, aterrizó la mañana de este jueves 18 de septiembre 2025, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Estado de México, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente; el embajador canadiense en México, Cameron MacKay; y el jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, entre otros funcionarios.

Carney y su esposa caminaron por una alfombra roja, custodiados por una guardia de honor integrada elementos del Ejército mexicano; después, fueron trasladados a Palacio Nacional.

Ya en Palacio Nacional, en el Salón Embajadores se reunieron la presidenta y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como representantes del CEO Dialogue México-Canadá.

La reunión reafirma el compromiso por fortalecer la relación bilateral

Líderes dan mensaje en conjunto

Después de una reunión privada, la presidenta y el primer Ministro dan una conferencia conjunta.

El primer Ministro agradeció haber sido recibido en México, así como la hospitalidad:

Cuando yo fui el anfitrión en el G7, mi primera invitación fue a la presidenta Sheinbaum

En tanto, reconoció el liderazgo de la presidenta de México, destacó que México y Canadá se complementan, además de que indicó que desde al menos 80 años, hay una relación comercial entre ambos países.

Los canadienses y los mexicanos han reconocido siempre que es un deber moral el hacer que tengamos una economía que pueda ayudar a la prosperidad y que sea sostenible

A la par agradeció el apoyo que brindó México a Canadá con Bomberos durante los incendios que azotaron al país. Sobre el Mundial 2026, indicó que el juego los unirá.

VIDEO: Claudia Sheinbaum y Mark Carney: Mensaje durante Visita del Primer Ministro a México

Destacó que trabajaron en un plan de acción, con un nuevo diálogo de seguridad para combatir el tráfico de personas, el tráfico de organizaciones criminales. En tanto, el primer ministro canadiense habló sobre el respeto a las soberanías, y mencionó al presidente Benito Juárez, y recordó su frase célebre:

Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz"

Durante su intervención, la presidenta indicó que en su encuentro acordaron una serie de visiones y trabajos conjuntos, principalmente: el fortalecimiento del T-MEC.

Con Canadá queremos avanzar hacia una relación más avanzada y equilibrada.

También indicó que conversaron sobre los migrantes que trabajan en los campos de Canadá. Y destacó que la relación entre ambos países es "humana", no solo comercial, ya que a la par resaltó la constante visita de turistas canadienses.

T-MEC

El primer ministro indicó coincide con la presidenta de América del norte es la región que todos envidian desde el punto de vista comercial

Ya que nuestra relación complementa la relación trilateral. La revisión del T-MEC fortalecerán nuestras economías

Al respecto, la presidenta dijo que aunque se ha vivido un contexto sobre aranceles con Estados Unidos indicó que "una buena parte del comercio de México con EUA sigue siendo libre de aranceles"

Somos optimistas pese a las circunstancias

En tanto, el primer ministro dijo:

Vamos a trabajar de manera conjunta para tener un T-MEC mejorado

Crimen Organizado

En las preguntas y repuestas de los medios, sobre si se dialogó de los cárteles de la droga, el primer ministro de Canadá, señaló:

Si hay cárteles de un país en otro, pero cooperamos con las autoridades mexicanas, profundizamos en la cooperación, para asegurarnos que estas personas sean presentadas ante la justicia

Aranceles

Sobre si México y Canadá tendrían una estrategia conjunta por los aranceles de Trump, la presidenta dijo que en el caso de los autos hay un arancel establecido con todo el mundo, a excepción de los que el presidente Trump haya llegado a un acuerdo, apuntó que "incluso en estas condiciones México y Canadá están exportando vehículos y eso habla de la competitividad",

En tanto, el primer Ministro de Canadá, el que Estados Unidos haya comenzado la revisión de la consulta del T-MEC, ya es un paso adelante, y dijo que es importante reforzar el optimismo, retomando la frase de Sheinbaum.

