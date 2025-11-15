Movilizaciones en CDMX Dejan 100 Policías y 20 Civiles Lesionados; Hay 20 Detenidos

Las movilizaciones de este 15 de noviembre en la Ciudad de México dejaron al menos 100 policías y 20 civiles heridos, así como 20 personas detenidas y 20 más remitidas, informó Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad de la capital del país.

"Reportamos que hasta el momento tenemos 60 policías lesionados que fueron atendidos en el sitio con lesiones menores y 40 que fueron trasladados para recibir atención hospitalaria, 36 de ellos por contusiones, cortaduras y lesiones menores y 4 que reciben atención especializada por traumatismos y otras lesiones que no ponen en riesgo su vida", dijo en conferencia.

Vásquez Camacho agregó que 20 civiles resultaron con lesiones menores y fueron atendidos por el Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM), según un reporte inicial.

El funcionario afirmó que se iniciaron las carpetas de investigación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se trabaja para identificar a quienes cometieron delitos.

Video: Pablo Vázquez Detalla Operativo y Saldo de Enfrentamientos en Movilización en CDMX.

Apuntó que 20 personas fueron detenidas y 20 más remitidas por faltas administrativas.

"Se logró la detención de 20 personas, quienes fueron presentadas al MP, para deslindar responsabilidades y realizar las investigaciones correspondientes, así como la remisión de 20 personas más por faltas administrativas", señaló.

El funcionario detalló el saldo que dejó el enfrentamiento de manifestantes contra agentes de seguridad frente a Palacio Nacional, donde un grupo de personas vestidas de negro derribó las vallas metálicas que resguardaban el edificio gubernamental.

Durante las acciones, sujetos que participaban en la marcha intentaron avanzar hacia la fachada de la sede del Ejecutivo federal, por lo que policías usaron polvo de extintores para dispersarlos.

Más temprano, Vázquez Camacho dijo a N+ Foro que el Gobierno de Ciudad de México dispuso un operativo vía aérea y terrestre con 800 policías que estuvieron a cargo de la seguridad durante las movilizaciones.

