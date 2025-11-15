Frío en CDMX 16 de Noviembre: Activan Alertas Naranja y Amarilla por Bajas Temperaturas
Ante la previsión por bajas temperaturas en la Ciudad de México, autoridades activaron alertas naranja y amarilla, en seis alcaldías, principalmente del sur de la capital del país
Ante la previsión por frío en la Ciudad de México para el domingo 16 de noviembre, las autoridades activaron alertas naranja y amarilla. En N+ te contamos en cuántos grados oscilarán las bajas temperaturas enlas alcaldías con más impacto y las recomendaciones a seguir.
De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se registrará frío con mayor intensidad en al menos seis demarcaciones del sur de la capital del país.
Las previsiones son para el horario de las 0:00 hasta las 8:00 horas del domingo, por lo que se recomienda tomar precauciones.
La autoridad capitalina indicó la activación de alerta naranja para la alcaldía Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como heladas.
Mientras que la alerta amarilla se activó para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
En estas alcaldías se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.
¿Cuáles son las recomendaciones?
Debido al pronóstico de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sugirió una serie de medidas a la población, como las siguientes:
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
El gobierno de la CDMX apuntó que, en caso de presentar algún malestar, se debe acudir al centro de salud más cercano.
Y aquellas personas que usen calentadores o chimeneas es recomendable que mantengan una ventilación adecuada en los espacios.
