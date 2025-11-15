Frío en CDMX 16 de Noviembre: Activan Alertas Naranja y Amarilla por Bajas Temperaturas.

Ante la previsión por frío en la Ciudad de México para el domingo 16 de noviembre, las autoridades activaron alertas naranja y amarilla. En N+ te contamos en cuántos grados oscilarán las bajas temperaturas enlas alcaldías con más impacto y las recomendaciones a seguir.

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se registrará frío con mayor intensidad en al menos seis demarcaciones del sur de la capital del país.

Las previsiones son para el horario de las 0:00 hasta las 8:00 horas del domingo, por lo que se recomienda tomar precauciones.

La autoridad capitalina indicó la activación de alerta naranja para la alcaldía Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como heladas.

Mientras que la alerta amarilla se activó para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

En estas alcaldías se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Video: Frente Frío 14 Provoca Temperaturas Bajo Cero, Lluvias y Vientos Fuertes en México.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Debido al pronóstico de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sugirió una serie de medidas a la población, como las siguientes:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

El gobierno de la CDMX apuntó que, en caso de presentar algún malestar, se debe acudir al centro de salud más cercano.

Y aquellas personas que usen calentadores o chimeneas es recomendable que mantengan una ventilación adecuada en los espacios.

ASJ