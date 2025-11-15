“Nunca Hay que Utilizar la Violencia para Cambiar”: Sheinbaum Reacciona a Movilizaciones en CDMX.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la violencia que se suscitó tras las movilizaciones de este sábado en la Ciudad de México, donde manifestantes se enfrentaron con policías, luego de derribar vallas que resguardaban Palacio Nacional.

Desde Jonuta, Tabasco, la mandataria dijo que cualquier cambio social debe realizarse por la vía pacífica, como el movimiento de transformación que lideró el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"En 2018 de manera pacífica inició un cambio en nuestro país, por eso quiero referirlo ahora, nosotros luchamos con López Obrador, hicimos muchas marchas, ¿saben que aquí se luchó contra el fraude electoral marchando de Tabasco a la Ciudad de México varias veces?, ¿lo sabían? ¿no?", dijo ante alumnos al entregar tarjetas para la beca universal.

Miles de Personas Marchan sobre Paseo de la Reforma Convocados por Generación Z

"Eso se llamó el éxodo por la democracia, que hizo entonces López Obrador porque le hicieron un fraude electoral para que no fuera gobernador de Tabasco, ¿y qué hizo él? Marchó de manera pacífica, muchos lo acompañaron, desde aquí desde Tabasco hasta la Ciudad de México, ahí inició su lucha, la lucha de todos nosotros, por la transformación de México, y de manera pacífica, sin romper un solo vidrio, logramos la transformación del país con el voto de las mexicanas y de los mexicanos.

Noticia relacionada: Encapuchados Derriban Vallas que Protegían Palacio Nacional; Policías Contienen Contingente

"Por eso hoy, que hubo una manifestación allá en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas, y rompieron vidrios, decimos no a la violencia", añadió.

Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica, nuca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica

100 policías resultaron lesionados

Las movilizaciones de este 15 de noviembre en la Ciudad de México dejaron al menos 100 policías y 20 civiles heridos, así como 20 personas detenidas y 20 más remitidas, informó Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad de la capital del país.

Al Menos 5 Contingentes Marchan en Paseo de la Reforma Hoy en Memoria de Carlos Manzo

"Reportamos que hasta el momento tenemos 60 policías lesionados que fueron atendidos en el sitio con lesiones menores y 40 que fueron trasladados para recibir atención hospitalaria, 36 de ellos por contusiones, cortaduras y lesiones menores y 4 que reciben atención especializada por traumatismos y otras lesiones que no ponen en riesgo su vida", dijo en conferencia.

Vásquez Camacho agregó que 20 civiles resultaron con lesiones menores y fueron atendidos por el Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas, según un reporte inicial.

Historias recomendadas: