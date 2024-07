Pasajero Orina en Pasillo de Avión y Obliga a Aterrizaje de Emergencia

Un pasajero orinó en el pasillo de un avión de American Airlines, obligando que el vuelo tuviera que aterrizar de emergencia en Nueva York, Estados Unidos, por lo que el hombre fue detenido acusado de exhibicionismo. Esta es la extraña historia.

De acuerdo con medios estadounidenses, el vuelo comercial salió de Chicago con destino a Manchester, Nueva Hampshire y tuvo que desviarse al Aeropuerto Internacional de Buffalo Niagara en Nueva York, debido a un "cliente problemático".

El pasajero, identificado como Neil McCarthy de 25 años, fue arrestado poco después de que el avión aterrizara de emergencia y es acusado de exposición indecente, lo cual tiene una pena máxima de seis meses de prisión y una multa de 5 mil dólares, de acuerdo con Daily News.

American Airlines flight forced to make an emergency landing after an unruly passenger exposed himself and urinated on the plane’s aisle. pic.twitter.com/Moskbi7J9Y