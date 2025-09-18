¿Por Qué Jimmy Kimmel Fue Despedido? Trump Revela las Causas y Critica al Comediante

Durante su visita de Estado a Reino Unido, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa conjunta con Keir Starmer, primer ministro británico, hoy, 18 de septiembre de 2025, en la que el mandatario estadounidense criticó al conductor y comediante Jimmy Kimmel y dio los motivos por los que fue despedido del canal ABC.

Video: Concluye Gira de Donald Trump en Reino Unido

Noticia relacionada: Condenan Suspensión de Programa de Jimmy Kimmel Tras Comentarios por Asesinato de Charlie Kirk

Trump revela causas del despido de Jimmy Kimmel

Donald Trump afirmó este jueves que "despidieron a Jimmy Kimmel principalmente por sus malos índices de audiencia, más que por cualquier otra cosa". Además, el conductor "dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk".

Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo.

Trump afirmó que la cancelación del programa Jimmy Kimmel Live no es cuestión de censura.

Puedes llamarlo libertad de expresión o no. Lo despidieron por falta de talento.

El mandatario estadounidense agregó que Charlie Kirk "fue asesinado atrozmente por expresar lo que pensaba. Era un gran joven, con un futuro increíble”.

Algunas personas decían que algún día podría ser presidente. Yo le dije: 'Charlie, creo que algún día tienes una buena oportunidad de ser presidente'. Él solo quería cuidar a los jóvenes. Amaba a la juventud.

Noticia relacionada: Video: Trump y Primer Ministro Británico Firman Acuerdo sobre Tecnología

Qué dijo Jimmy Kimmel para que cancelaran su programa?

El lunes, 15 de septiembre de 2025, Jimmy Kimmel hizo comentarios criticando al movimiento MAGA (Make America Great Again), impulsado por Trump y dijo:

La pandilla MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT