¿Por Qué Jimmy Kimmel Fue Despedido? Trump Revela las Causas y Critica al Comediante

Donald Trump critica a Jimmy Kimmel y afirma que "no es una persona con talento"
Durante su visita de Estado a Reino Unido, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa conjunta con Keir Starmer, primer ministro británico, hoy, 18 de septiembre de 2025, en la que el mandatario estadounidense criticó al conductor y comediante Jimmy Kimmel y dio los motivos por los que fue despedido del canal ABC.
- En contexto: El miércoles 17 de septiembre de 2025, el show de Jimmy Kimmel Live fue cancelado, después de que el conductor hizo comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, activista y aliado de Trump
- Kirk recibió un balazo en el cuello, mientras daba una conferencia en la Universidad Utah Valley, el 10 de septiembre de 2025
- Luego del ataque, el FBI ofreció una recompensa de hasta cien mil dólares por información que llevara a la captura de Tyler Robinson, el presunto asesino de Kirk, quien fue detenido el 12 de septiembre de 2025
Noticia relacionada: Condenan Suspensión de Programa de Jimmy Kimmel Tras Comentarios por Asesinato de Charlie Kirk
Trump revela causas del despido de Jimmy Kimmel
Donald Trump afirmó este jueves que "despidieron a Jimmy Kimmel principalmente por sus malos índices de audiencia, más que por cualquier otra cosa". Además, el conductor "dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk".
Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo.
Trump afirmó que la cancelación del programa Jimmy Kimmel Live no es cuestión de censura.
Puedes llamarlo libertad de expresión o no. Lo despidieron por falta de talento.
El mandatario estadounidense agregó que Charlie Kirk "fue asesinado atrozmente por expresar lo que pensaba. Era un gran joven, con un futuro increíble”.
Algunas personas decían que algún día podría ser presidente. Yo le dije: 'Charlie, creo que algún día tienes una buena oportunidad de ser presidente'. Él solo quería cuidar a los jóvenes. Amaba a la juventud.
Noticia relacionada: Video: Trump y Primer Ministro Británico Firman Acuerdo sobre Tecnología
Qué dijo Jimmy Kimmel para que cancelaran su programa?
El lunes, 15 de septiembre de 2025, Jimmy Kimmel hizo comentarios criticando al movimiento MAGA (Make America Great Again), impulsado por Trump y dijo:
La pandilla MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político.
