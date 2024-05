¿Qué Sabemos del Caso de los Ocho Mexicanos Muertos en Florida tras Volcadura?

Ocho migrantes mexicanos murieron y más de 40 resultaron heridos en un accidente ocurrido la mañana de este 14 de mayo en Ocala, en el condado de Marion, al norte de Florida.

El autobús que los trasladaba hacia un campo de cultivo de sandías volcó cuando fue impactado por una camioneta conducida por un hombre en estado de ebriedad.

El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, confirmó la noche del martes que todos los trabajadores que iban en el autobús son mexicanos.

Los ocho trabajadores migrantes que murieron en accidente en Ocala, Florida, son originarios del Estado de México, Querétaro e Hidalgo. Mañana habrá una vigilia por ellos.

En el autobús tipo escolar viajaban entre 43 y 45 trabajadores agrícolas, de origen mexicano. Se dirigían hacia Cannon Farms, en Dunnellon, Florida, para la cosecha de sandías, cuando una camioneta pick up impactó a la unidad, detalló Patrick Riordan, de la Patrulla Carretera de la entidad.

Como a las 6:35 de la mañana, un autobús escolar que se dirigía hacia el oeste por la carretera estatal 40, aquí en el condado de Marion, y una camioneta pick up 2001, modelo Ranger, que iba en dirección este. Por alguna razón desconocida, se dirigió hacia la línea central de la carretera y los vehículos tuvieron una colisión de golpe lateral. Después de la colisión, el autobús escolar se salió de la carretera hacia el prado, atravesó una valla, chocó con un árbol y se volcó. Hasta este momento, tenemos confirmadas ocho muertes y unas 40 personas fueron trasladadas a hospitales locales

El conductor de la camioneta, identificado como Bryan Maclean Howard, fue detenido y acusado de ocho cargos por homicidio involuntario y por conducir ebrio.

Su historial criminal incluye 10 arrestos, entre 2006 y 2021, por diversos delitos, como conducir con licencia suspendida, abandonar la escena de un accidente, allanamiento de morada, posesión de drogas y robo mayor.

Tras conocerse el accidente, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, aseveró que había mexicanos entre las víctimas.

Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte de la Cancillería, informó que 13 de los heridos ya fueron dados de alta, y que la situación de los trabajadores era regular.

Hasta donde tenemos conocimiento, la mayoría de ellos tenían permisos, no tenemos confirmado si había indocumentados, eso es indiferente, daremos atención a todas las personas, pero presumimos que la mayoría tenía permisos de trabajo H2A por la zona donde se encontraban y estaban trabajando para una empresa

El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, visitó en el Hospital de Ocala, donde se recuperan los sobrevivientes. Confirmó que están contactando a los familiares para darles la información que tienen hasta el momento.

La mayoría está trabajando, actualmente. En abril, para la fresa; en esta época, están para la sandía, las berries, es la época y termina a principios de julio. Salvo el conductor, todos los trabajadores eran mexicanos, hombres, y todos con visa H-2A. Hay dos en estado crítico, sin embargo, es la hora que el empleador no nos da la lista de quiénes iban a bordo. El empleador es mexicano, que se llama Olvera Trucking Corp, es la empresa que contrató a los trabajadores mexicanos, ellos son los responsables de darles el seguro, gastos médicos... hasta el momento, no sabemos cómo se llaman las personas que iban a bordo. El gobierno de México va a respaldar a las familias para que vengan a reconocer los cadáveres

José Ventura narró que su hermano menor, Everardo, de 30 años, es uno de los fallecidos en el accidente. Lo único que pide es la entrega del cuerpo y que sea enterrado en México.

Lo que quiero es que me entreguen el cuerpo de mi hermano y que me lo envíen para México, con mi familia para darle el entierro; venimos por un futuro mejor, ya ves lo que encontramos, ese es nuestro destino, no podemos hacer nada