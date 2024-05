"Esta Elección No Tiene Piso Parejo", Afirma Xóchitl Gálvez en Tercer Grado

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición 'Fuerza y Corazón por México', conformada por el PAN, PRI y PRD habló con los analistas de Tercer Grado, Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckermann, Genaro Lozano, Sergio Sarmiento y René Delgado, sobre sus propuestas y visión de gobierno en caso de ganar la Presidencia a la República.

Sin embargo, la aspirante presidencial fue enfática al decir que Andrés Manuel López Obrador ha intervenido durante el proceso electoral actual.

Gálvez enfatizó que se han presentado 50 medidas cautelares contra el presidente López Obrador por involucrarse en el proceso electoral, donde las más sobresalientes fueron aquellas donde aseguró que ella iba a retirar los programas sociales y cuando hizo pública su información fiscal financiera sin decir que eran de sus empresas.

Esas dos cosas a mí me generan un daño moral que jamás se ha podido reparar y otras que hace el presidente. Él está dirigiendo una elección de Estado, no hay manera de que el presidente cumpla con las medidas cautelares… Él es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, no hay duda, él está dirigiendo una elección de Estado

Dijo desconocer qué tanto pesan estas intervenciones del presidente, pero al afirmó: “Estoy convencida de que voy a ganar si vota el 63 % de la población, acuérdense de mí… Creo que hay un voto oculto, yo sí creo que habrá una gran sorpresa este 2 de junio”.

La candidata de la coalición 'Fuerza y Corazón por México' insistió en que del pueblo de donde ella proviene, “siempre vemos bien al presidente”.

Siempre vas a pensar que es la máxima autoridad y es un tema cultural. No es que yo diga que el gobierno está mal, me encantaría decir que está bien, no celebro el fracaso de este gobierno, pero he abrazado a miles de mujeres buscadoras, a madres de hijos con cáncer, a mujeres que perdieron gente con el COVID, el campo está destrozado. Es una cosa terrible la extorsión y el cobro de piso